Healthcare
February 12, 2020 / 8:39 AM / Updated 24 minutes ago

BRIEF-Biocorp FY Revenue Up At 8.45 Million Euros

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Biocorp Production SA:

* BIOCORP: STRONG REVENUE GROWTH IN 2019

* BIOCORP PRODUCTION SA SAYS STRONG CASH POSITION AT EUR 2.007 MILLION ON DECEMBER 31, 2019

* BUSINESS IS UP 117% AT EUR 8.45 MILLION (VERSUS. EUR 3.89 MILLION IN 2018)

* WE ARE EXTREMELY CONFIDENT IN OUR ABILITY TO MAINTAIN VERY STRONG GROWTH RATES OVER LONG TERM - CEO

* ON JAN 23, 2020, COMPANY RECOGNIZED RECEIPT OF PAYMENT FROM SANOFI IN AMOUNT OF 1 MILLION EUROS

* PAYMENT FROM SANOFI, INITIALLY EXPECTED BEFORE DECEMBER 31, 2019, WAS MADE FOLLOWING SIGNATURE OF NEW CONTRACT WITH SANOFI ON JAN 10, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below