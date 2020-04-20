BRIEF-Biofrontera Enters Into License Agreement With Maruho

April 20 (Reuters) - BIOFRONTERA AG:
* BIOFRONTERA AG ENTERS INTO EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT WITH MARUHO CO., LTD.
* MARUHO WILL MAKE AN UPFRONT PAYMENT TO BIOFRONTERA AG IN AMOUNT OF EUR 6 MILLION
* BIOFRONTERA WILL SUPPLY AMELUZ(R) TO MARUHO AT COST PLUS 25%
* AGREEMENT FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF AMELUZ^(R) FOR ALL INDICATIONS IN EAST ASIA AND OCEANIA, BASED ON TERM SHEET AGREED ON MARCH 3, 2020
* MARUHO HAS AN OBLIGATION FOR COMMERCIALLY REASONABLE EFFORTS TO DEVELOP, APPROVE AND MARKET AMELUZ(R) IN ALL COUNTRIES OF TERRITORY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)