Healthcare
April 20, 2020 / 8:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Biofrontera Enters Into License Agreement With Maruho

1 Min Read

April 20 (Reuters) - BIOFRONTERA AG:

* BIOFRONTERA AG ENTERS INTO EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT WITH MARUHO CO., LTD.

* MARUHO WILL MAKE AN UPFRONT PAYMENT TO BIOFRONTERA AG IN AMOUNT OF EUR 6 MILLION

* BIOFRONTERA WILL SUPPLY AMELUZ(R) TO MARUHO AT COST PLUS 25%

* AGREEMENT FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF AMELUZ^(R) FOR ALL INDICATIONS IN EAST ASIA AND OCEANIA, BASED ON TERM SHEET AGREED ON MARCH 3, 2020

* MARUHO HAS AN OBLIGATION FOR COMMERCIALLY REASONABLE EFFORTS TO DEVELOP, APPROVE AND MARKET AMELUZ(R) IN ALL COUNTRIES OF TERRITORY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below