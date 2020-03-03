BRIEF-Biofrontera In Agreement With Maruho To Sell Ameluz In East Asia And Oceania

March 3 (Reuters) - BIOFRONTERA AG:
* AGREEMENT COVERS COMMERCIALIZATION OF AMELUZ^(R) BY MARUHO IN EAST ASIA AND OCEANIA
* MARUHO IS TO MAKE AN UPFRONT PAYMENT TO BIOFRONTERA AG IN AMOUNT OF EUR 6 MILLION UPON SIGNING OF AGREEMENT
* AMELUZ^(R) WILL BE SUPPLIED BY BIOFRONTERA TO MARUHO AT COST PLUS 25%.
* AGREEMENT HAS A TERM OF 15 YEARS FROM START OF DISTRIBUTION IN RESPECTIVE COUNTRY.
* MARUHO WILL ALSO MAKE ROYALTY PAYMENTS AT AN INITIAL RATE OF 6%
* MARUHO WILL GRANT TO BIOFRONTERA A FREE AND UNLIMITED LICENSE FOR RESULTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES FOR COMMERCIALIZATION OUTSIDE EAST ASIA AND OCEANIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)