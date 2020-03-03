Healthcare
March 3, 2020 / 11:03 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Biofrontera In Agreement With Maruho To Sell Ameluz In East Asia And Oceania

1 Min Read

March 3 (Reuters) - BIOFRONTERA AG:

* ENTERED INTO BINDING TERM SHEET WITH MARUHO CO., LTD.

* AGREEMENT COVERS COMMERCIALIZATION OF AMELUZ^(R) BY MARUHO IN EAST ASIA AND OCEANIA

* MARUHO IS TO MAKE AN UPFRONT PAYMENT TO BIOFRONTERA AG IN AMOUNT OF EUR 6 MILLION UPON SIGNING OF AGREEMENT

* AMELUZ^(R) WILL BE SUPPLIED BY BIOFRONTERA TO MARUHO AT COST PLUS 25%.

* AGREEMENT HAS A TERM OF 15 YEARS FROM START OF DISTRIBUTION IN RESPECTIVE COUNTRY.

* MARUHO WILL ALSO MAKE ROYALTY PAYMENTS AT AN INITIAL RATE OF 6%

* MARUHO WILL GRANT TO BIOFRONTERA A FREE AND UNLIMITED LICENSE FOR RESULTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES FOR COMMERCIALIZATION OUTSIDE EAST ASIA AND OCEANIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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