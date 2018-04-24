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April 24, 2018 / 11:07 AM / Updated 11 minutes ago

BRIEF-Biogen Reports Quarterly Revenues Of $3.1 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Biogen Inc:

* BIOGEN REPORTS QUARTERLY REVENUES OF $3.1 BILLION

* Q1 REVENUE $3.1 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $3.16 BILLION

* QTRLY NON-GAAP DILUTED EPS $6.05

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $5.54

* QTRLY SPINRAZA REVENUE OF $364 MILLION VERSUS $47 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QTRLY PLEGRIDY REVENUE OF $100 MILLION VERSUS. $112 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QTRLY TYSABRI REVENUE OF $$462 MILLION VERSUS. $545 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QTRLY TECFIDERA REVENUE OF $987 MILLION VERSUS $958 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QTRLY AVONEX REVENUE OF $451 MILLION VERSUS $537 MILLION REPORTED LAST YEAR

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.94 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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