BRIEF-Biogen Reports Top-Line Results From Phase 2B Study Of Natalizumab

Feb 7 (Reuters) - Biogen Inc:
* BIOGEN REPORTS TOP-LINE RESULTS FROM PHASE 2B STUDY OF NATALIZUMAB IN ACUTE ISCHEMIC STROKE
* BIOGEN INC - PRIMARY AND SECONDARY EFFICACY ENDPOINTS WERE NOT MET IN ACTION 2 STUDY
* BIOGEN INC - FURTHER DEVELOPMENT OF NATALIZUMAB IN ACUTE ISCHEMIC STROKE WILL NOT BE PURSUED
* BIOGEN INC - IN MIDDLE OF 2018, BIOGEN PLANS TO INITIATE A GLOBAL PHASE 3 STUDY OF BIIB093 IN INDIVIDUALS WITH LARGE HEMISPHERIC INFARCTION
* BIOGEN INC - IN STUDY, SECONDARY AND EXPLORATORY ENDPOINTS SUGGESTED NATALIZUMAB TREATMENT IMPROVED CLINICAL OUTCOMES COMPARED WITH PLACEBO Source text for Eikon: Further company coverage: