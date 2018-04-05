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April 5, 2018 / 1:29 PM / in a day

BRIEF-Biogen, Samsung Bioepis To Settle With AbbVie Over Humira Biosimilar

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Biogen Inc:

* BIOGEN AND SAMSUNG BIOEPIS AGREE TO SETTLEMENT WITH ABBVIE ALLOWING COMMERCIALIZATION OF IMRALDI™ (ADALIMUMAB BIOSIMILAR) IN EUROPE

* BIOGEN EXPECTS TO LAUNCH IMRALDI IN EUROPE ON OCTOBER 16, 2018

* PRECISE TERMS OF AGREEMENT WITH ABBVIE ARE CONFIDENTIAL

* UNDER TERMS OF AGREEMENT, ABBVIE WILL GRANT PATENT LICENSES FOR USE AND SALE OF IMRALDI IN EUROPE

* COUNTRY BASIS

* UNDER TERMS OF AGREEMENT, BIOGEN AND SAMSUNG BIOEPIS WILL MAKE ROYALTY PAYMENTS TO ABBVIE

* COMPANIES HAVE AGREED TO DISMISS ALL PENDING PATENT LITIGATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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