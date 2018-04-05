BRIEF-Biogen, Samsung Bioepis To Settle With AbbVie Over Humira Biosimilar

April 5 (Reuters) - Biogen Inc:
* BIOGEN AND SAMSUNG BIOEPIS AGREE TO SETTLEMENT WITH ABBVIE ALLOWING COMMERCIALIZATION OF IMRALDI™ (ADALIMUMAB BIOSIMILAR) IN EUROPE
* BIOGEN EXPECTS TO LAUNCH IMRALDI IN EUROPE ON OCTOBER 16, 2018
* UNDER TERMS OF AGREEMENT, ABBVIE WILL GRANT PATENT LICENSES FOR USE AND SALE OF IMRALDI IN EUROPE
* UNDER TERMS OF AGREEMENT, BIOGEN AND SAMSUNG BIOEPIS WILL MAKE ROYALTY PAYMENTS TO ABBVIE
* COMPANIES HAVE AGREED TO DISMISS ALL PENDING PATENT LITIGATION Source text for Eikon: Further company coverage: