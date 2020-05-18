Healthcare
May 18, 2020 / 11:44 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Biogen Says New Spinraza Data Reinforce Sustained Efficacy And Longer-Term Safety Across Broad Range Of SMA Patients

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Biogen Inc:

* NEW SPINRAZA® (NUSINERSEN) DATA REINFORCE SUSTAINED EFFICACY AND LONGER-TERM SAFETY ACROSS BROAD RANGE OF SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA) PATIENTS

* BIOGEN INC - TREATMENT WITH SPINRAZA IMPROVED OR STABILIZED MOTOR FUNCTION ACROSS PATIENT POPULATIONS, INCLUDING YOUNG ADULTS

* BIOGEN INC - LONGER-TERM SAFETY PROFILE OF SPINRAZA WAS CONSISTENT AMONG A BROAD SPECTRUM OF AGES AND SMA TYPES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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