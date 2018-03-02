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March 2, 2018 / 10:18 AM / in 19 hours

BRIEF-Biogen And Abbvie Announce The Voluntary Worldwide Withdrawal Of Marketing Authorizations For Zinbryta

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Abbvie Inc:

* BIOGEN AND ABBVIE ANNOUNCE THE VOLUNTARY WORLDWIDE WITHDRAWAL OF MARKETING AUTHORIZATIONS FOR ZINBRYTA® (DACLIZUMAB) FOR RELAPSING MULTIPLE SCLEROSIS

* ABBVIE INC - EMA HAS INITIATED AN ARTICLE 20 REFERRAL PROCEDURE FOLLOWING REPORTS OF INFLAMMATORY ENCEPHALITIS AND MENINGOENCEPHALITIS

* ABBVIE - ‍BIOGEN WILL CONTINUE TO WORK WITH REGULATORY AUTHORITIES & WITH HEALTHCARE PROVIDERS IN THEIR MANAGEMENT OF ZINBRYTA PATIENTS​

* ABBVIE - GIVEN NATURE OF ADVERSE EVENTS REPORTED, CHARACTERIZING PROFILE OF ZINBRYTA TO NOT BE POSSIBLE GOING AHEAD WITH LIMITED PATIENTS BEING TREATED

* ABBVIE INC - BIOGEN BELIEVES VOLUNTARY WORLDWIDE WITHDRAWAL OF ZINBRYTA“IS IN BEST INTEREST OF PATIENTS” Source text for Eikon: Further company coverage:

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