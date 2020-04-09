Healthcare
April 9, 2020 / 11:49 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Biohaven Receives FDA May Proceed Letter To Begin Phase 2 Trial Of Intranasal Vazegepant To Treat Lung Inflammation After Covid-19 Infection

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd:

* BIOHAVEN RECEIVES FDA MAY PROCEED LETTER TO BEGIN PHASE 2 TRIAL OF INTRANASAL VAZEGEPANT TO TREAT LUNG INFLAMMATION AFTER COVID-19 INFECTION

* BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD - PHASE 2 STUDY TO START WITHIN WEEKS, IN COLLABORATION WITH THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY

* BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD - BIOHAVEN PLANS TO STUDY INTRANASAL VAZEGEPANT

* BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING - CLINICAL TRIAL WILL ASSESS POTENTIAL BENEFITS OF CGRP RECEPTOR-BLOCKADE IN MITIGATING AN EXCESSIVE IMMUNE RESPONSE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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