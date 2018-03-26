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March 26, 2018 / 7:05 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Biohaven Says Achieved Both Co-Primary Regulatory Endpoints In Two Pivotal Phase 3 Trials Of Rimegepant

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd:

* BIOHAVEN ANNOUNCES SUCCESSFUL ACHIEVEMENT OF BOTH CO-PRIMARY REGULATORY ENDPOINTS IN TWO PIVOTAL PHASE 3 TRIALS OF RIMEGEPANT AN ORAL CGRP RECEPTOR ANTAGONIST FOR THE ACUTE TREATMENT OF MIGRAINE

* RESULTS ARE STATISTICALLY SIGNIFICANT AND CLINICALLY MEANINGFUL ACROSS MULTIPLE OUTCOME MEASURES

* EFFICACY AND SAFETY RESULTS WERE CONSISTENT ACROSS BOTH PHASE 3 TRIALS.

* ON SCHEDULE TO SUBMIT AN NDA FOR RIMEGEPANT IN 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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