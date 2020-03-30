Healthcare
March 30, 2020 / 9:35 AM / a few seconds ago

BRIEF-Biolidics Launches Rapid Test Kit For Novel Coronavirus 2019

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Biolidics Ltd:

* LAUNCHED RAPID TEST KIT FOR NOVEL CORONAVIRUS 2019

* ENTERS MANUFACTURER AGREEMENT WITH DIAGNOSTIC KIT MANUFACTURER TO CUSTOMISE AND MANUFACTURE RAPID TEST KITS

* OBTAINS APPROVAL FROM SINGAPORE’S HEALTH SCIENCES AUTHORITY FOR ITS RAPID TEST KIT TO BE USED IN SINGAPORE

* FIRST BATCH OF BIOLIDICS’ RAPID TEST KITS IS EXPECTED TO BE AVAILABLE IN APRIL 2020

* IN ADDITION, WORKING CLOSELY WITH CLEARBRIDGE HEALTH LIMITED TO OBTAIN RELEVANT APPROVAL AND/OR AUTHORISATION FOR USE OF RAPID TEST KIT Source text for Eikon: Further company coverage:

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