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January 26, 2018 / 10:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Biolife Solutions Says Co And Savsu Technologies Amended Their Arrangement With Respect To JV

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - Biolife Solutions Inc:

* BIOLIFE SOLUTIONS SAYS ON JAN 22 CO AND SAVSU TECHNOLOGIES AMENDED THEIR ARRANGEMENT WITH RESPECT TO THEIR JV, BIOLOGISTEX- SEC FILING

* BIOLIFE SOLUTIONS- AS RESULT OF CONTRIBUTION AGREEMENT AMENDMENT ON JAN 22, WILL NOW MAINTAIN 35% OWNERSHIP STAKE IN JV, SUBJECT TO ORDINARY DILUTION

* BIOLIFE - AS RESULT OF OPERATING AGREEMENT AMENDMENT ON JAN 22, CO WILL GET 35% OF PROFITS,LOSSES OF JV, SUBJECT TO ORDINARY DILUTION, MOVING FORWARD Source text - bit.ly/2nfsMys Further company coverage:

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