Healthcare
May 20, 2020 / 11:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bioline Rx Ltd Reports Q1 Loss Per Share Of $0.04

1 Min Read

May 20 (Reuters) - BioLine RX Ltd:

* BIOLINERX REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* BIOLINE RX - ON TRACK TO REPORT PROGRESSION OVERALL SURVIVAL DATA FROM TRIPLE COMBINATION ARM OF ONGOING COMBAT/KEYNOTE-202 PHASE 2A TRIAL IN MID-2020

* BIOLINE RX - INITIAL RESULTS FROM PART 2 OF PHASE 1/2A TRIAL OF AGI-134 ARE NOW ANTICIPATED IN SECOND HALF OF 2021

* BIOLINE RX LTD - HELD $21.2 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM BANK DEPOSITS AS OF MARCH 31, 2020

* BIOLINE RX LTD - QTRLY LOSS PER SHARE $0.04 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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