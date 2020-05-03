Healthcare
May 3, 2020 / 8:10 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Biomarin Says Extends Gene Therapy Leadership With Dinaqor In Preclinical Collaboration And License Agreement To Develop Gene Therapies For Rare Genetic Cardiomyopathies

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Biomarin Pharmaceutical Inc:

* BIOMARIN EXTENDS GENE THERAPY LEADERSHIP WITH DINAQOR IN A PRECLINICAL COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT TO DEVELOP GENE THERAPIES FOR RARE GENETIC CARDIOMYOPATHIES

* BIOMARIN PHARMACEUTICAL - COMPANY DID NOT DISCLOSE FINANCIAL TERMS

* BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC - MANAGEMENT REITERATED ITS 2020 GAAP NET INCOME GUIDANCE OF $20 TO $80 MILLION, INCLUSIVE OF THIS COLLABORATION

* BIOMARIN PHARMACEUTICAL - PRECLINICAL COLLABORATION,LICENSE DEAL WITH DINAQOR TO DEVELOP NOVEL GENE THERAPIES TO TREAT RARE GENETIC CARDIOMYOPATHIES

* BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC - LICENSE INITIALLY COVERS DINAQOR’S LEAD PROGRAM, DINA-001 FOR MYBPC3 HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY (HCM) Source text for Eikon: Further company coverage:

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