Healthcare
May 13, 2020 / 7:33 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Biomass Energy Project Signs Letter of Intent With Czech-Based Novatin

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Biomass Energy Project SA:

* SAYS SIGNS LOI WITH CZECH-BASED NOVATIN FOR COOPERATION

* UNDER DEAL PARTIES TO COOPERATE ON LAUNCH AND SALES OF GENEFINDER COVID-19 PLUS REALAMP SET

* COOPERATION ON GENEFINDER SALES IN POLAND, BELARUS, UKRAINE, RUSSIA, BALTIC STATES

* PARTIES TO ALSO TO COOPERATE ON LAUNCH AND SALE OF MODULAR HOSPITALS I.A. IN CZECH REPUBLIC, SPAIN AND HUNGARY

* MODULAR HOSPITALS TO INCLUDE FULLY FUNCTIONAL WARDS FOR COVID-19 TREATMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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