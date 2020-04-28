Healthcare
April 28, 2020 / 1:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Biomed Lublin Signs Cooperation Deal On Covid-19 Treatment

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Biomed Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek SA:

* SIGNS DEAL WITH HOSPITAL IN LUBLIN ON COOPERATION AND IMPLEMENTATION OF EXTRACTING IMMUNOGLOBULIN FROM HUMAN PLASMA

* UNDER DEAL CO TO SHARE ITS KNOW-HOW AND PRODUCE PREPARATION CONTAINING ANTIBODIES TO BE USED FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH SARS-COV-2

* UNDER DEAL CO TO RETAIN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO TECHNOLOGY AND KNOW-HOW ON PREPARATION

* CO ALSO TO BE SOLELY ENTITLED TO COMMERCIALISE PREPARATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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