Healthcare
April 8, 2020 / 4:38 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Biomed Lublin Signs Deal For Distribution Of ONKO BCG 100 In Turkey

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Biomed Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek SA:

* GETS COOPERATION AGREEMENT SIGNED BY TURKEY BASED VALENTIS LABORATUVARLARI ILAC SAN VE TIC ANONIM SIRKETI

* AGREEMENT IS FOR COOPERATION ON REGISTRATION, DELIVERY AND DISTRIBUTION OF CO’S ONKO BCG 100 MEDICAL PRODUCT

* CO GRANTS VALENTIS SALES AND DISTRIBUTION RIGHTS FOR TURKEY AFTER PRODUCT PASSES REGISTRATION IN TURKEY

* TOTAL MINIMAL VALUE OF ORDERS DURING FIRST FIVE YEARS OF DEAL FOLLOWING REGISTRATION IS AT LEVEL OF 40 MILLION ZLOTYS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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