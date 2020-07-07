Healthcare
July 7, 2020 / 4:31 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Biomed Lublin To Issue Up To 6.0 Mln R Series Shares, Launch ABB Process

1 Min Read

July 7 (Reuters) - Biomed Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek SA:

* MANAGEMENT RESOLVES TO INCREASE SHARE CAPITAL BY UP TO 0.6 MILLION ZLOTYS VIA ISSUE OF 6.0 MILLION R SERIES SHARES WITHOUT PREEMPTIVE RIGHTS

* PURPOSE OF ISSUE IS RAISING CAPITAL FOR BCG TUBERCULOSIS VACCINE AND ONKO BCG DEVELOPMENT

* R SERIES SHARES WILL BE OFFERED UNDER PRIVATE SUBSCRIPTION TO INVESTORS SELECTED IN BOOK BUILDING PROCESS

* PURPOSE OF ISSUE IS ALSO RAISING CAPITAL TO REPAY OBLIGATIONS TO POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT AND ALL REMAINING ARRANGEMENT OBLIGATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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