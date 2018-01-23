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January 23, 2018 / 6:13 AM / in 2 hours

BRIEF-Biomerieux FY ‍Sales Rise 10.2 Pct To EUR 2,288 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - BIOMERIEUX SA:

* ‍SALES MOMENTUM IN 2017 WITH 10.2% GROWTH IN SALES TO EUR 2,288 MILLION IN SALES​

* NET DEBT AMOUNTED TO EUR 156 MILLION AT DECEMBER 31, 2017, VERSUS EUR 275 MILLION AT DECEMBER 31, 2016.

* Q4 2017 SALES FOR BIOMÉRIEUX ROSE 8.9% ON Q4 2016​

* EXPECTS CONTRIBUTIVE OPERATING INCOME BEFORE NON-RECURRING ITEMS TO BE IN LINE WITH ITS PREVIOUS TARGET

* CHANGE IN FEDERAL INCOME TAX RATE WILL IMPACT FISCAL YEAR 2017 WITH A NON-RECURRING AND NON-CASH BENEFIT OF AROUND EUR 30 MLN

* BIOMÉRIEUX ESTIMATES EFFECTIVE TAX RATE IN 2018 AT BETWEEN 24% AND 26% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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