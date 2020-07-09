Healthcare
July 9, 2020 / 5:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-BioMerieux H1 Revenue Up 15.7% Organically At EUR 1.48 Bln

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July 9 (Reuters) - BioMerieux SA:

* SECOND-QUARTER 2020 BUSINESS PERFORMANCE PREANNOUNCEMENT

* ORGANIC GROWTH OF 15.7% AT CONSTANT EXCHANGE RATES AND SCOPE OF CONSOLIDATION OVER FIRST HALF OF 2020: EUR 1,476 MILLION IN SALES

* AS EXPECTED, ADVERSE IMPACT OF GLOBAL HEALTH CRISIS ON MICROBIOLOGY, IMMUNOASSAY AND INDUSTRIAL APPLICATIONS PRODUCT LINES

* 2020 FINANCIAL OBJECTIVES REMAIN WITHDRAWN DUE TO A LACK OF VISIBILITY ON ALL CONSEQUENCES OF HEALTH CRISIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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