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April 3, 2018 / 5:21 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Biom'Up And Athyrium Close First Tranche Of Bond Financing For 25 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - BIOM UP SA:

* BIOM’UP AND ATHYRIUM CLOSE FIRST TRANCHE OF BOND FINANCING FOR EUR 25 MILLION WITH STOCK WARRANTS ATTACHED

* ‍BRINGS TOTAL AMOUNT RAISED POST-IPO TO EUR 41 MILLION​

* ‍SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS BOND ISSUE MAY BE TOPPED UP BY AN ADDITIONAL EUR 10 MILLION WITHIN A YEAR​

* SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS BOND ISSUE MAY BE TOPPED UP BY AN ADDITIONAL EUR 10 MILLION WITHIN A YEAR.

* PROCEEDS WILL BE USED TO ‍REPAY EUR 7.6 MILLION OF VENTURE LOAN FROM KREOS​

* ‍PROCEEDS WILL BE USED FOR PRODUCTION CAPACITY AND COMMERCIAL ROLLOUT OF HEMOBLAST(TM) BELLOWS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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