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#Healthcare
November 1, 2017 / 6:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Biophytis completes capital increse of 7.5 million euros‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 1 (Reuters) - BIOPHYTIS SA:

* COMPLETES A € 7,5 M CAPITAL INCREASE TO HELP ACCELERATE PIPELINE PROGRAMS IN ORPHAN PEDIATRIC DISEASES ‍​

* ISSUES 1, 513,000 NEW ORDINARY SHARES AT A PRICE OF €5.00 PER SHARE‍​

* PRICE PER SHARE REPRESENTS DISCOUNT OF 18% BASED ON WEIGHTED AVERAGE PRICE OVER LAST 10 TRADING DAYS BEFORE PRICING

* NEW ORDINARY SHARES WILL BE THE SUBJECT OF A REQUEST FOR ADMISSION TO TRADING ON THE EURONEXT GROWTH MARKET TO EURONEXT‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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