BRIEF-Biophytis Receives Approval To Proceed With MYODA Program

March 30 (Reuters) - BIOPHYTIS SA:
* BIOPHYTIS RECEIVES APPROVAL FROM THE BELGIAN REGULATORY AGENCY TO PROCEED WITH THE MYODA PROGRAM FOR CLINICAL DEVELOPMENT OF SARCONEOS (BIO101) IN PATIENTS WITH DMD(DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY)
* MYODA CLINICAL PROTOCOL ADJUSTED WITH RESPIRATORY FUNCTION NOW BEING THE PRIMARY ENDPOINT
* DUE TO COVID-19, THE FDA UPDATED ITS GUIDANCE FOR CONDUCTING CLINICAL TRIALS
* AS OF TODAY, WE ARE STILL PLANNING ON INITIATING THE MYOADA CLINICAL PROGRAM IN H2 2020
* WE INTEND TO UPDATE THE MARKET IF THE TIMELINE CHANGES Source text: bit.ly/2UKhhzH Further company coverage: (Gdansk Newsroom)