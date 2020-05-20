BRIEF-Biophytis Shares To Resume Trading Following May 7 Suspension Request

May 20 (Reuters) - BIOPHYTIS SA:
* ANNOUNCED ON TUESDAY THAT ITS SHARES WILL RESUME TRADING FOLLOWING SUSPENSION REQUESTED ON MAY 7, 2020
* SUSPENSION PENDING ISSUANCE OF SUMMARY JUDGMENT BY PARIS COMMERCIAL COURT IN CONNECTION WITH DISPUTE WITH NEGMA
* PURSUANT TO SUMMARY JUDGMENT, BIOPHYTIS TO PAY DAMAGES IN AMOUNT OF EUR 378,067 AND DELIVER 2,050,000 BIOPHYTIS SHARES
* BIOPHYTIS AND STANISLAS VEILLET HAVE ENTERED INTO RELATED-PARTY AGREEMENT AUTHORISED BY BOD ON MAY 18, 2020 TO ENSURE DLIVERY OF SHARES
* STANISLAS VEILLET HAS IRREVOCABLY UNDERTAKEN TO EXERCISE 1,680,000 SHARE SUBSCRIPTION WARRANTS(BSA), SUBSCRIBED IN CONNECTION WITH PUBLIC OFFERING ANNOUNCED ON APRIL 27, 2020
* AS RESULT OF BSAS EXERCISE, COMPANY’S CAPITAL IS INCREASED TO 41,437,325 SHARES, RESULTING IN DILUTION OF 4.05%
* BIOPHYTIS FAVOURS ISSUANCE OF NEW SHARES AND ENVISAGES TO PROCEED WITH CAPITAL INCREASE RESERVED FOR NEGMA
* PERFORMANCE OF MAY 7, 2020 DECISION WILL NOT JEOPARDISE COMPANY’S FINANCIAL POSITION, WHICH HAS SUFFICIENT CASH TO MEET OBLIGATIONS AND NEEDS UNTIL END OF FISCAL YEAR
* AS OF APRIL 30, 2020, BIOPHYTIS’ CASH POSITION EUR 7.2 MLN VS EUR 6.3 MLN AS AT DECEMBER 31, 2019
Source text for Eikon: Further company coverage: