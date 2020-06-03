Healthcare
June 3, 2020 / 4:24 PM / in 43 minutes

BRIEF-Biosig Technologies Expands Intellectual Property Portfolio

1 Min Read

June 3 (Reuters) - Biosig Technologies Inc:

* BIOSIG TECHNOLOGIES EXPANDS INTELLECTUAL PROPERTY PORTFOLIO

* BIOSIG TECHNOLOGIES INC - U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE AWARDS COMPANY ADDITIONAL PATENT FOR PURE EP™ SYSTEM

* BIOSIG TECHNOLOGIES INC - U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE AWARDS COMPANY ADDITIONAL PATENT FOR PURE EP SYSTEM

* BIOSIG - FIVE PATENT APPLICATIONS FILED BY VIRALCLEAR COVERING ITS ORALLY ADMINISTERED BROAD-SPECTRUM ANTI-VIRAL SOLUTION FOR TREATMENT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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