BRIEF-Biotec Pharmacon Q1 EBITDA Loss Turns To Profit NOK 13.8 Mln

April 23 (Reuters) - Biotec Pharmacon ASA:
* Q1 EBITDA PROFIT NOK 13.8 MILLION VERSUS LOSS NOK 3.9 MILLION YEAR AGO
* WE EXPECT THESE SHORT-TERM UPSIDES TO CONTINUE BUT THEN SUBSIDE ONCE CORONAVIRUS OUTBREAK PASSES
* Q1 SALES NOK 34.3 MILLION VERSUS NOK 14.8 MILLION YEAR AGO
* Q1 GROSS PROFIT FOR GROUP IMPROVED 118% TO NOK 26.2 MILLION (Q1 2019: NOK 12.0 MILLION)
* LONGER-TERM COMPANY WILL FOCUS ON SUPPORTING ITS PARTNERS IN DEVELOPING NEXT GENERATION OF COVID-19 DIAGNOSTIC TESTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)