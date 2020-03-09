BRIEF-Bioxcel Therapeutics Reports Q4 And Full Year 2019 Financial Results

March 9 (Reuters) - BioXcel Therapeutics Inc:
* BIOXCEL THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE
* BIOXCEL THERAPEUTICS - KEY BXCL501 DATA READOUTS EXPECTED IN MID 2020 INCLUDING RESULTS FROM SERENITY PROGRAM & PHASE 1B/2 TRANQUILITY TRIAL IN GERIATRIC DEMENTIA
* BIOXCEL THERAPEUTICS - STOCK OFFERING PROCEEDS OF $60 MILLION & CURRENT RESERVES PROVIDE CO CASH RUNWAY TO FUND KEY CLINICAL, REGULATORY & OPERATIONAL MILESTONES INTO 2021
* BIOXCEL THERAPEUTICS INC - REPORTED NET LOSS OF $8.3 MILLION FOR Q4 OF 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: