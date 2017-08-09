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BRIEF-Bittium H1 EBITDA swings to loss of EUR ‍0.9​ million
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August 9, 2017 / 5:11 AM / in 2 months

BRIEF-Bittium H1 EBITDA swings to loss of EUR ‍0.9​ million

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - BITTIUM OYJ

* H1 NET SALES EUR ‍27.1​ MILLION VERSUS EUR 31.1 MILLION YEAR AGO

* H1 EBITDA LOSS EUR ‍0.9​ MILLION VERSUS PROFIT EUR 2.1 MILLION YEAR AGO

* ‍AIMS FURTHER AT GROWING NET SALES BASED ON ITS PRODUCTS AND PRODUCT PLATFORMS IN 2017​

* ‍EXPECTS THAT NET SALES IN 2017 WILL BE AT SAME LEVEL AS IN PREVIOUS YEAR (EUR 64.2 MILLION, IN 2016)​

* ‍OPERATING RESULT IS EXPECTED TO BE NEGATIVE (EUR 2.5 MILLION, IN 2016) IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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