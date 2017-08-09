BRIEF-Bittium H1 EBITDA swings to loss of EUR ‍0.9​ million

Aug 9 (Reuters) - BITTIUM OYJ
* H1 NET SALES EUR 27.1 MILLION VERSUS EUR 31.1 MILLION YEAR AGO
* H1 EBITDA LOSS EUR 0.9 MILLION VERSUS PROFIT EUR 2.1 MILLION YEAR AGO
* AIMS FURTHER AT GROWING NET SALES BASED ON ITS PRODUCTS AND PRODUCT PLATFORMS IN 2017
* EXPECTS THAT NET SALES IN 2017 WILL BE AT SAME LEVEL AS IN PREVIOUS YEAR (EUR 64.2 MILLION, IN 2016)
* OPERATING RESULT IS EXPECTED TO BE NEGATIVE (EUR 2.5 MILLION, IN 2016) IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)