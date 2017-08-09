FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bittium H1 EBITDA swings to loss of EUR ‍0.9​ million
Sections
Featured
Storm Ophelia turns London sky red
Pictures
Storm Ophelia turns London sky red
Firefighters gaining edge
California Wildfires
Firefighters gaining edge
When neutron stars collide
science
When neutron stars collide
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Software
August 9, 2017 / 5:11 AM / in 2 months

BRIEF-Bittium H1 EBITDA swings to loss of EUR ‍0.9​ million

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - BITTIUM OYJ

* H1 NET SALES EUR ‍27.1​ MILLION VERSUS EUR 31.1 MILLION YEAR AGO

* H1 EBITDA LOSS EUR ‍0.9​ MILLION VERSUS PROFIT EUR 2.1 MILLION YEAR AGO

* ‍AIMS FURTHER AT GROWING NET SALES BASED ON ITS PRODUCTS AND PRODUCT PLATFORMS IN 2017​

* ‍EXPECTS THAT NET SALES IN 2017 WILL BE AT SAME LEVEL AS IN PREVIOUS YEAR (EUR 64.2 MILLION, IN 2016)​

* ‍OPERATING RESULT IS EXPECTED TO BE NEGATIVE (EUR 2.5 MILLION, IN 2016) IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.