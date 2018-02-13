BRIEF-Bittium Unit Signs Supply Agreement

Feb 13 (Reuters) - BITTIUM OYJ:
* BITTIUM BIOSIGNALS LTD, SUBSIDIARY OF BITTIUM CORPORATION, HAS SIGNED A SIGNIFICANT SUPPLY AGREEMENT TO DELIVER CUSTOMIZED ECG MONITORING DEVICES
* WILL SUPPLY BITTIUM FAROS 360 AND CUSTOMIZED BITTIUM FAROS 360 CARDIAC ECG SIGNAL MEASURING AND MONITORING DEVICES.
* WHEN MATERIALIZED IN FULL, TOTAL VALUE OF AGREEMENT IS USD 21 MILLION
* WILL SUPPLY DISPOSABLE ELECTRODES FOR ATTACHING BITTIUM FAROS ECG DEVICES.
* THIS AGREEMENT DOES NOT CHANGE COMPANY‘S LONG TERM FINANCIAL OUTLOOK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)