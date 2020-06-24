Healthcare
June 24, 2020 / 7:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Bjorn Borg To Cut Jobs

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Bjorn Borg AB:

* FURTHER UPDATE ON THE IMPACT OF THE CORONA VIRUS ON THE BJÖRN BORG GROUP

* PLANS TO REDUCE NUMBER OF EMPLOYEES WITH APPROXIMATELY 19. PERSONS AT HEADQUARTERS IN STOCKHOLM DURING 2020

* ESTIMATED ANNUAL SAVINGS FROM PLANNED STAFF REDUCTION IS APPROXIMATELY SEK 20 MILLION

* DESPITE STRAINED SITUATION, BJÖRN BORG’S LIQUIDITY REMAINS SATISFACTORY

* COMPANY HOWEVER ESTIMATES THAT LIQUIDITY WILL REMAIN SATISFACTORY DURING REST OF 2020 AS A RESULT OF MEASURES COMPANY HAS TAKEN AND WILL TAKE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below