BRIEF-Bj's Wholesale Club Holdings Files For IPO Of Up To $100 Mln

May 17 (Reuters) - BJ’s Wholesale Club Holdings Inc:
* BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NYSE UNDER THE SYMBOL “BJ”
* BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC SAYS BOFA MERRILL LYNCH, DEUTSCHE BANK SECURITIES, GOLDMAN SACHS & CO. LLC, J.P. MORGAN ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2rRlKCh