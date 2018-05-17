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May 17, 2018 / 2:28 PM / in 2 hours

BRIEF-Bj's Wholesale Club Holdings Files For IPO Of Up To $100 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - BJ’s Wholesale Club Holdings Inc:

* BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING

* BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NYSE UNDER THE SYMBOL “BJ”

* BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC SAYS BOFA MERRILL LYNCH, DEUTSCHE BANK SECURITIES, GOLDMAN SACHS & CO. LLC, J.P. MORGAN ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2rRlKCh

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