FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 20, 2018 / 5:14 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Black Box To Work On Engineering Program For U.S. Army Southwest Asia Outside Plant (SWA-OSP)

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Black Box Corp:

* US ARMY PEO EIS SELECTS BLACK BOX FOR US ARMY SOUTHWEST ASIA OUTSIDE PLANT (SWA-OSP) ENGINEERING AND MODERNIZATION PROGRAM

* BLACK BOX - ‍TOTAL CONTRACT VALUE OVER 5-YEAR PERIOD OF PERFORMANCE IS $166.1 MILLION

* BLACK BOX CORP - UNDER 5-YEAR CONTRACT, CO WILL PERFORM UPGRADES OF OSP, ISP, AND DATA CENTER INFRASTRUCTURE

* BLACK BOX - ‍ FIVE-YEAR TASK ORDER CONTRACT FOR DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION OF U.S. ARMY’S REQUIREMENTS FOR UNIFIED CAPABILITY SETS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.