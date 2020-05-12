Healthcare
May 12, 2020 / 11:42 AM / Updated 28 minutes ago

BRIEF-Black Diamond Therapeutics Reports Qtrly Loss Per Share Of $0.51

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Black Diamond Therapeutics Inc:

* BLACK DIAMOND THERAPEUTICS - QTRLY LOSS PER SHARE $0.51

* BLACK DIAMOND THERAPEUTICS - CASH, CASH EQUIVALENTS OF $357.2 MILLION AS OF MARCH 31, 2020, BELIEVED TO BE SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS INTO 2023

* BLACK DIAMOND THERAPEUTICS - WELL POSITIONED TO EXECUTE ON CLINICAL DEVELOPMENT OF BDTX-189 AS PLANNED

* BLACK DIAMOND THERAPEUTICS - CONTINUED TO ENROLL, DOSE PATIENTS IN PHASE 1 PORTION OF PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL OF BTDX-189

* BLACK DIAMOND THERAPEUTICS - EXPECTS TO COMPLETE PHASE 1 PORTION OF PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL OF BTDX-189 BY H1 2021 Source text: bit.ly/2WPw1OQ Further company coverage:

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