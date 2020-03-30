Healthcare
March 30, 2020 / 12:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Black Hills - Not Expecting Significant Impacts To Q1 Utility Sales Volumes Due To COVID-19

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Black Hills Corp:

* BLACK HILLS CORP - FOR Q1, NOT EXPECTING SIGNIFICANT IMPACTS TO UTILITY SALES VOLUMES DUE TO COVID-19

* BLACK HILLS CORP - TO DATE, SUPPLY CHAINS ARE OPERATING WITH LIMITED IMPACT TO AVAILABILITY OF SUPPLIES AND MATERIALS

* BLACK HILLS CORP - HAS SHIFTED SHORT-TERM FUNDING FROM ITS COMMERCIAL PAPER PROGRAM TO ITS $750 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY

* BLACK HILLS CORP - NO MATERIAL UPCOMING DEBT MATURITIES UNTIL LATE 2023

* BLACK HILLS CORP - AS OF MARCH 27 HAS $455 MILLION OF LIQUIDITY WHICH INCLUDES CASH AND AVAILABLE CAPACITY ON ITS REVOLVING CREDIT FACILITY

* BLACK HILLS - INTENDS TO ISSUE AT LEAST $300 MILLION OF LONG-TERM DEBT THIS YEAR TO HELP FUND CO’S CURRENTLY DISCLOSED CAPITAL INVESTMENT PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

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