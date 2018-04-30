FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 30, 2018 / 8:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Black Knight Announces Amended And Restated Credit Facilities

Reuters Staff

1 Min Read

Black Knight Inc:

* BLACK KNIGHT ANNOUNCES AMENDED AND RESTATED CREDIT FACILITIES

* BLACK KNIGHT INC - UNIT ENTERED INTO AMENDED AND RESTATED SENIOR SECURED CREDIT FACILITY, COMPRISED OF $1.25 BILLION 5-YEAR SENIOR SECURED TERM LOAN A FACILITY

* BLACK KNIGHT INC - AMENDED AND RESTATED SENIOR SECURED CREDIT FACILITY ALSO COMPRISES OF A $750 MILLION 5-YEAR SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY

* BLACK KNIGHT INC - FACILITIES WILL REDUCE BORROWING COSTS AND ENHANCE FINANCIAL FLEXIBILITY AND LIQUIDITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.