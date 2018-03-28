BRIEF-BlackBerry Reports Record Software And Services Revenue In Q4 And Fiscal Year 2018

March 28 (Reuters) - BlackBerry Ltd:
* BLACKBERRY REPORTS RECORD SOFTWARE AND SERVICES REVENUE IN FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2018
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.05
* Q4 REVENUE $239 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $216.4 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TOTAL CASH, CASH EQUIVALENTS, SHORT-TERM AND LONG-TERM INVESTMENTS WERE APPROXIMATELY $2.4 BILLION AS OF FEBRUARY 28, 2018
* QTRLY NON-GAAP REVENUE $239 MILLION VERSUS $297 MILLION REPORTED LAST YEAR
* QTRLY GAAP REVENUE $233 MILLION VERSUS $286 MILLION REPORTED LAST YEAR
* QTRLY TOTAL NON-GAAP SOFTWARE AND SERVICES REVENUE OF $218 MILLION
* TOTAL COMPANY SOFTWARE AND SERVICES BILLINGS GROWTH IS EXPECTED TO BE DOUBLE-DIGITS FOR FISCAL 2019
* NON-GAAP EPS IS EXPECTED TO BE POSITIVE FOR FISCAL 2019
* BLACKBERRY - SEES 2019 FREE CASH FLOW TO BE POSITIVE, BEFORE CONSIDERING IMPACT OF RESTRUCTURING AND LEGAL PROCEEDINGS
* FY2019 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: