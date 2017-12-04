FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Blackline Announces Offering Of 4,500,000 Shares By Selling Stockholders
Sections
Featured
Mortgage fraud frenzy spells peril for China’s banks
Special Report
China
Mortgage fraud frenzy spells peril for China’s banks
Cuts to Utah monuments anger tribes, environmentalists
Politics
Cuts to Utah monuments anger tribes, environmentalists
South Korea, U.S. launch air drills amid warnings of war
NORTH KOREA REVEALED
South Korea, U.S. launch air drills amid warnings of war
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 4, 2017 / 9:49 PM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Blackline Announces Offering Of 4,500,000 Shares By Selling Stockholders

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Blackline Inc:

* BLACKLINE ANNOUNCES OFFERING OF 4,500,000 SHARES BY SELLING STOCKHOLDERS

* BLACKLINE - OFFERING OF 4.5 MILLION SHARES BY INVESTMENT FUNDS AFFILIATED WITH SILVER LAKE SUMERU, INVESTMENT FUNDS AFFILIATED WITH ICONIQ, AMONG OTHERS

* BLACKLINE INC - FUNDS AFFILIATED WITH SILVER LAKE SUMERU ARE OFFERING TO SELL 2.6 MILLION SHARES IN OFFERING

* BLACKLINE INC - FUNDS AFFILIATED WITH ICONIQ ARE OFFERING TO SELL 1.4 MILLION SHARES IN OFFERING

* BLACKLINE - MARIO SPANICCIATI, CHIEF MARKETING OFFICER & MEMBER OF BLACKLINE‘S BOARD OF DIRECTORS, IS OFFERING TO SELL 434,783 SHARES IN OFFERING Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.