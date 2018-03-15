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March 15, 2018 / 8:42 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Blackrock Capital Investment - Entered Third Amendment To Second Amended And Restated Senior Secured Revolving Credit Agreement​

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Blackrock Capital Investment Corp :

* BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT - ‍ON MARCH 15, ENTERED THIRD AMENDMENT TO SECOND AMENDED AND RESTATED SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT AGREEMENT​

* BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT - AMENDMENT TO PERMANENTLY REDUCE MULTICURRENCY COMMITMENTS UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY TO $400 MILLION - SEC FILING

* BLACKROCK - AMENDMENT LOWERS MINIMUM SHAREHOLDERS' EQUITY REQUIRED UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY TO $450 MILLION PLUS EQUITY INTERESTS​' SALE PROCEEDS Source text (bit.ly/2FOvhQ0) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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