Healthcare
March 2, 2020 / 3:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Blackrock Investment Institute Says Amidst Coronavirus Outbreak, Expect Economic Expansion To Remain Intact, Albeit On Lower Track

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Blackrock Investment Institute:

* BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE SAYS SEE SPREADING CORONAVIRUS OUTBREAK & RELATED CONTAINMENT MEASURES CAUSING DOWNSHIFT IN 2020 GLOBAL GROWTH OUTLOOK

* BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE SAYS SHIFT MODERATE PRO-RISK STANCE TO NEUTRAL POSITION DUE TO UNCERTAINTIES ASSOCIATED WITH CORONAVIRUS OUTBREAK, IMPACT

* BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE SAYS AMIDST CORONAVIRUS OUTBREAK, EXPECT ECONOMIC EXPANSION TO REMAIN INTACT, ALBEIT ON LOWER TRACK Source text : (bit.ly/3cmPVaM)

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