FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Funds News
March 19, 2018 / 4:54 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Blackrock Strategist Supports "Strong Case" For EM Equities

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Blackrock Inc:

* BLACKROCK’S STRATEGIST RICHARD TURNILL SAYS “RISING TRADE RISKS DO NOT SHAKE THE STRONG CASE FOR EMERGING MARKET (EM) EQUITIES”

* BLACKROCK’S TURNILL SAYS INDIA’S “REFORM-DRIVEN, SELF-SUSTAINING GROWTH IS A CASE IN POINT” TO SUPPORT STRONG CASE FOR EM EQUITIES

* BLACKROCK’S TURNILL SAYS FED LIKELY TO INCREASE RATES THIS WEEK, MARKETS WILL PROBABLY HAVE TO ADJUST THEIR 2019 RATE EXPECTATIONS HIGHER

* BLACKROCK’S TURNILL, ON EM EQUITIES, SAYS “WE SEE ROOM FOR MORE GAINS AS INVESTORS FLOCK BACK AFTER YEARS OF EM UNDER-ALLOCATION” Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.