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March 21, 2018 / 10:22 PM / in 27 minutes

BRIEF-Blackrock’S Chief Investment Officer Of Global Fixed Income, Rick Rieder Says Market Rightly Assumed 3 To 4 Rate Hikes This Year

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Blackrock Inc:

* BLACKROCK’S CHIEF INVESTMENT OFFICER OF GLOBAL FIXED INCOME, RICK RIEDER SAYS MARKET RIGHTLY ASSUMED 3 TO 4 RATE HIKES THIS YEAR

* BLACKROCK’S RICK RIEDER SAYS CONSENSUS NOW MOVED TO FOUR RATE HIKES THIS YEAR

* BLACKROCK’S RIEDER - FED’S COMMUNICATION GAVE CONFIRMATION IT WOULD TAKE QUITE A LOT TO MOVE THE CENTRAL BANK FROM A THREE RATE HIKE PATH FOR 2018

* BLACKROCK’S RIEDER - LIKELY TO SEE SOMETHING CLOSER TO THREE HIKES IN 2019 AS WELL, AND MAYBE A COUPLE INCREMENTAL HIKES IN 2020

* BLACKROCK’S RIEDER - “THE NEW FED CHAIR AND COMMITTEE ARE PROPERLY REACTING TO A GROWING AND MODERATELY INFLATING ECONOMY” Further company coverage:

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