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May 14, 2018 / 3:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Blackrock’s Turnill Says "Fears Of Peaking Earnings Are Overdone"

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - BlackRock’s Richard Turnill Says:

* BLACKROCK’S GLOBAL CHIEF INVESTMENT STRATEGIST, RICHARD TURNILL SAYS “FEARS OF PEAKING EARNINGS ARE OVERDONE”

* BLACKROCK’S TURNILL SAYS SEE BETTER PROSPECTS FOR SALES GROWTH IN U.S. THAN IN OTHER DEVELOPED MARKETS

* BLACKROCK’S TURNILL SAYS U.S. HAS HEALTHIEST RATIO OF EARNINGS UPGRADES TO DOWNGRADES GLOBALLY, ECONOMIC DATA LOOK SOLID & CONSISTENT WITH EXPANSION

* BLACKROCK’S TURNILL SAYS SEE STRONGER EARNINGS FROM COS GENERATING SALES GROWTH & CONTROL EXPENSES, AS INPUT COSTS INCH HIGHER, ECONOMIC CYCLE MATURES

* BLACKROCK’S TURNILL SAYS WITHIN THE U.S., PREFER HIGH-MARGIN SECTORS WITH STRONG CASH FLOWS, SUCH AS TECHNOLOGY, OVER LOW-GROWTH DEFENSIVES Further company coverage:

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