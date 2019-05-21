Switzerland Market Report
May 21, 2019 / 4:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Blackstone Resources AG Strategic Alliance In Lithium

1 Min Read

Blackstone Resources AG:

* BLACKSTONE RESOURCES AG: STRATEGIC ALLIANCE IN LITHIUM

* BLACKSTONE RESOURCES AG -UNIT ENTERED DEAL FOR EXCLUSIVE STRATEGIC ALLIANCE WITH NATIONAL PARTNER TO EXPLORE MINING CONCESSIONS FOR LITHIUM RESOURCES

* BLACKSTONE RESOURCES AG - CONCESSIONS ARE IN REGION OF TARAPACA, CHILE AND NEAR OTHER WIDELY KNOWN LITHIUM RESOURCES

* BLACKSTONE RESOURCES AG - A POSSIBLE EXTENSIVE DEVELOPMENT IS PLANNED TO BE DONE WITH OTHER POTENTIAL PARTNERS IN NORTH AMERICA, EUROPE AND ASIA

* BLACKSTONE RESOURCES AG - LOOKING INTO OTHER INVESTMENT POSSIBILITIES IN CHILE Source text for Eikon: Further company coverage:

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