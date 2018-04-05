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April 5, 2018 / 7:02 AM / in an hour

BRIEF-Blackstone's Alzette Buys 16.6 Pct Stake in Hispania, Launches Bid At 17.45 Eur/Shr

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - ALZETTE INVESTMENT:

* ALZETTE INVESTMENT OWNED BY ENTITIES ADVISED BY AFFILIATES OF BLACKSTONE GROUP ENTERED INTO AGREEMENT TO BUY 16.56 PCT STAKE IN HISPANIA FOR 315.4 MILLION EUROS‍​

* SAYS AGREED TO DRAW UP A VOLUNTARY TAKEOVER BID FOR HISPANIA SA AT 17.45 EUR/SHR

* CONSIDERATION TO BE OFFERED BY ALZETTE SHALL BE CASH CONSIDERATION AND CONSIST OF 17.45 EUROS FOR EACH SHARE IN HISPANIA

* SAYS BID WILL BE SUBJECT TO BECOMING THE OWNER OF 50% PLUS ONE SHARE IN HISPANIA

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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