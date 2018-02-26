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February 26, 2018 / 2:27 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Blue Lion Capital Nominates Two Candidates To Homestreet Board

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Homestreet Inc:

* BLUE LION CAPITAL NOMINATES TWO EXPERIENCED AND INDEPENDENT PROFESSIONALS TO THE BOARD OF HOMESTREET

* BLUE LION CAPITAL SAYS WILL PROPOSE SEPARATING ROLES OF CHAIRMAN AND CEO AT HOMESTREET INC

* BLUE LION CAPITAL - WILL ALSO PROPOSE THAT BOARD OF HOMESTREET TAKE STEPS NECESSARY TO DECLASSIFY BOARD, SO ALL DIRECTORS ARE ELECTED EACH YEAR

* BLUE LION CAPITAL SAYS BELIEVES THAT ONE-YEAR DIRECTOR TERMS INCREASE HOMESTREET BOARD‘S ACCOUNTABILITY TO SHAREHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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