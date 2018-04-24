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April 24, 2018 / 3:44 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Blue Lion Says Intends To Solicit Homestreet Shareholders To Vote Against Re-Election Of Directors

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Blue Lion Capital:

* BLUE LION CAPITAL SAYS BLUE LION AND ITS AFFILIATES ARE BENEFICIAL OWNERS OF 6% OF STOCK OF HOMESTREET INC

* BLUE LION - BY MONETIZING SINGLE FAMILY MORTGAGE SERVING RIGHTS, USING PROCEEDS TO BUYBACK STOCK, HOMESTREET CAN CREATE SHAREHOLDER VALUE

* BLUE LION SAYS INTENDS TO SOLICIT HOMESTREET SHAREHOLDERS TO VOTE AGAINST RE-ELECTION OF DIRECTORS SCOTT BOGGS AND DOUGLAS SMITH

* BLUE LION - HOMESTREET CAN CREATE VALUE FOR SHAREHOLDERS ALSO BY RESTRUCTURING MORTGAGE ORIGINATION BUSINESS BY REDUCING LOAN ORIGINATIONS, AMONG OTHERS

* BLUE LION - PROPOSES HOMESTREET THAT RESTRUCTURING OF COMMERCIAL BANKING BUSINESS BY REDUCING EXPENSES CAN CREATE VALUE FOR SHAREHOLDERS

* BLUE LION - PROPOSES TO HOMESTREET THAT SEPARATING CHAIRMAN AND CEO ROLES CAN CREAT VALUE FOR SHAREHOLDERS

* BLUE LION-HOMESTREET CAN CREATE SHAREHOLDER VALUE BY REALIGNING EXECUTIVE COMPENSATION PLANS TO DE-EMPHASIZE PRODUCTION VOLUME, FOCUS ON PROFITABILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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