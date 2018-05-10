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May 10, 2018 / 12:13 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Blueknight Announces Q1 Revenue $44.7 Million Versus $46.3 Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Blueknight Energy Partners LP:

* BLUEKNIGHT ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS AND THE CIMARRON EXPRESS STACK PIPELINE

* QTRLY BASIC AND DILUTED NET LOSS PER COMMON UNIT $0.05

* BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS - CRUDE OIL PIPELINE BUSINESS CONTINUED TO BE IMPACTED BY OUT-OF-SERVICE PIPELINE IN OKLAHOMA, WHICH LIMITED VOLUMES IN QUARTER

* OUT-OF-SERVICE PIPELINE IN OKLAHOMA ANTICIPATED TO RESUME SERVICE BY END OF Q2

* EXPECT A MORE SIGNIFICANT UPTICK IN OUR TRUCKING VOLUMES AS WE MOVE THROUGH Q2 AND INTO SECOND HALF OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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