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March 12, 2018 / 11:10 AM / in a day

BRIEF-Bluelinx Enters Into Strategic Merger Agreement To Acquire Cedar Creek

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Bluelinx Holdings Inc:

* BLUELINX ENTERS INTO STRATEGIC MERGER AGREEMENT TO ACQUIRE CEDAR CREEK

* BLUELINX HOLDINGS INC - EXPECTS TO GENERATE AT LEAST $50 MILLION OF ANNUAL COST SAVINGS WITHIN 18 MONTHS FROM DEAL

* BLUELINX HOLDINGS INC - DEAL SIGNIFICANTLY AND IMMEDIATELY ACCRETIVE TO EARNINGS

* BLUELINX HOLDINGS INC - TRANSACTION HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY BLUELINX’S BOARD OF DIRECTORS

* BLUELINX HOLDINGS INC - PURCHASE PRICE WILL CONSIST OF APPROXIMATELY $345 MILLION IN CASH AND APPROXIMATELY $68 MILLION AS AGREED VALUE OF CAPITAL LEASES Source text for Eikon: Further company coverage:

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