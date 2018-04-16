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April 16, 2018 / 11:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Bluelinx Holdings Says Co Entered Into An Amended And Restated Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - BlueLinx Holdings Inc:

* BLUELINX HOLDINGS SAYS ON APRIL 13, CO ENTERED INTO AN AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT - SEC FILING

* BLUELINX HOLDINGS - REVOLVING CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR SENIOR SECURED REVOLVING LOAN, LETTER OF CREDIT FACILITY OF UP TO $600 MILLION

* BLUELINX HOLDINGS - REVOLVING CREDIT AGREEMENT ALSO PROVIDES UNCOMMITTED ACCORDION FEATURE TO RAISE FACILITY BY AMOUNT OF UP TO $150 MILLION Source text (bit.ly/2qzEia2) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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